Es ist unschwer zu erkennen und so viel sei auch verraten, dass das Bild für unser heutiges Anfang der vergangenen Woche beim G7-Gipfel in Schloss Elmau entstand. Zu sehen sind die Staats- und Regierungschef der sieben wichtigsten Industrienationen und die EU-Repräsentanten. Aber wer ist in der Runde per Video zugeschaltet? Wir suchen Namen und Amt!

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen jeweils ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher und gründlicher Sie also die RHEINPFALZ lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen RHEINPFALZ-Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir die „Schreitenden Pferde“ des NS-Bildhauers Josef Thorak, weshalb sie auch als Hitler-Pferde bezeichnet werden. Der Preis geht an Karl-Rainer Leuckel aus Mölsheim. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch an: buntes@rheinpfalz.de. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.