Viele Meisterschaften im Pferdesport sind in diesem Jahr der Corona-Pandemie zum Opfer gefallen. Die deutschen Jugendmeisterschaften der Reiter finden aber statt. Sie werden in diesem Jahr coronabedingt an zwei Wochenenden ausgetragen. Zunächst sind die Dressurreiter dran, dann die Springreiter.

Bei den Springreiter-Meisterschaften, die vom 18. bis 20. September im Pferdesportzentrum Riesenbeck, der Anlage des Olympiasiegers Ludger Beerbaum im nordrhein-westfälischen Hörstel, ausgetragen werden, sind erneut zwei Starterinnen aus der Südwestpfalz am Start. In der Children-Klasse treten die Mittelbacherin Marika Oberle (RFV Zweibrücken) und die Homburgerin Charlotte Stuppi (RSV Käshofen) an. Für beide ist es bereits der zweite Auftritt bei einer deutschen Meisterschaft und zugleich ihr letzter in der Children-Klasse der bis zu 14-Jährigen. Marika Oberle, die dem Landeskader angehört, ist bereits 14 Jahre alt; Charlotte Stuppi, die im vergangenen Jahr den Sprung in den Bundeskader geschafft hatte, wird im Oktober 14.