Die 18. Corona-Bekämpfungsverordnung von Rheinland-Pfalz ließ in Zweibrücken bis Dienstagabend kontaktloses Freiluft-Training für Erwachsene in Zehnergruppen zu, was zum Beispiel die Frauen des TuS Rimschweiler und die Männer der SG VBZ/Ixheim gerne genutzt haben. Durch die gestiegene Inzidenz ist ab Mittwoch nur noch Gruppentraining für Kinder bis 14 Jahre erlaubt.

Die Fußballerinnen des TuS Rimschweiler, die nächste Saison nach einem Jahr Pause wieder in der Bezirksliga Westpfalz starten wollen, haben die Wochen, in denen im Zweibrücker