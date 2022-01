OBERTHAL. Die Oberliga-Handballerinnen des SV 64 Zweibrücken haben als erste Mannschaft das Final-Four-Turnier im Saar-Pokal erreicht. Am Donnerstag setzte sich das SV-Team im Viertelfinale beim aktuellen Zweiten der Saarlandliga, der FSG DJK Oberthal/TuS Hirstein, mit 29:18 (11:9) durch.

„Verdient, nach einer klaren Leistungssteigerung in der zweiten Halbzeit“, resümierte SV-Trainer Rüdiger Lydorf. Nach kurzer Weihnachtspause war seine Mannschaft am Montag wieder ins Training eingestiegen. Da kam das Pokalspiel zum passenden Zeitpunkt, um über 60 Wettkampfminuten wieder ein Gefühl für den Handball zu bekommen. Die Zweibrückerinnen, die am Samstag im Oberliga-Spiel in Friesenheim gefordert sind, benötigten 30 Minuten, um sich gegen den ambitionierten Saarlandligisten zu finden. In Hälfte zwei hatte Oberthal den Gästen, die aufs Tempo drückten, aber nicht mehr viel entgegenzusetzen.

Das Final Four soll am Ostermontag in Saarbrücken gespielt werden. Im Vorjahr war der Finalwettbewerb, für den die Zweibrückerinnen qualifiziert waren, nicht ausgetragen worden. Im Gegensatz zu den Herren, bei denen ein Saar-Pokal-Sieger ermittelt wurde.

So spielten sie





Tore SV 64: Frank (8/2), Dzialoszynski (7), Zimmermann (5), Kiefer (4/1), Baus (3), Bullacher und Müller (je 1).