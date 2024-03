Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Spitzenreiter wackelte, aber er fiel nicht: Oberligist SG SV 64/VT Zweibrücken hatte am Samstag die VTV Mundenheim am Rande einer Niederlage. 23:24 (14:11) unterlagen das Team nach großem Kampf.

„Ohne die vorherige Saison in der Dritten Liga würden wir diese Runde nicht so spielen“, sagte VTV-Trainer Steffen Schneider. Der Last-Minute-Sieg in Zweibrücken „war nicht unser