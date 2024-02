Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sieben Spiele in Serie ungeschlagen, ein Top-Spiel vor Augen. Die Stimmung könnte grandios sein. Aber so richtig rund läuft es bei den Oberligahandballern der SG SV 64/VT Zweibrücken in dieser Saison nicht. Immer wieder gibt es Dämpfer. Das fordert auch den Kapitän. Gegen den Tabellendritten Rhein-Nahe Bingen haben Philipp Hammann und Co. noch eine Rechnung offen (18 Uhr, Westpfalzhalle).

Nicht gerade in bester Stimmung hatte Philipp Hammann, Kapitän der Oberligahandballer der SG SV 64/VT Zweibrücken am vergangenen Sonntag die Dansenberger Halle verlassen. „Ja,