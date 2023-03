Andrea Epperlein und Matthias Naumann, beide bislang Richter am Landgericht, wurden zu Richtern am Pfälzischen Oberlandesgericht (OLG) Zweibrücken ernannt.

Am Oberlandesgericht wird Andrea Epperlein dem 6. und dem 7. Zivilsenat zugeteilt. Der 6. Zivilsenat ist auch Familiensenat, bearbeitet Zivilsachen und ist auch für Entscheidungen zur Rechtmäßigkeit von Justizverwaltungsakten zuständig. Der 7. Zivilsenat bearbeitet Zivilsachen und ist Spezialsenat für Bank- und Finanzsachen. Die in Sachsen geborene 40-jährige Epperlein lebt mit ihrer Familie in der Südwestpfalz. Nach dem Jurastudium in Dresden trat die Richterin 2009 in den Justizdienst in Rheinland-Pfalz ein. Nach Stationen am Amtsgericht Pirmasens und am Landauer Landgericht wurde sie im Jahr 2020 ans Oberlandesgericht Zweibrücken abgeordnet, wo sie auch Familiensachen bearbeitete. Danach kehrte sie als Vertreterin der Direktorin ans Amtsgericht Pirmasens zurück.

Der im Donnersbergkreis geborene Matthias Naumann (47) wird am Oberlandesgericht im Straf- und Bußgeldsenat tätig. Der Richter lebt mit seiner Familie in Hessen. Nach seinem Studium in Mainz trat er 2006 in den rheinland-pfälzischen Justizdienst ein. Es folgten Stationen in Frankenthal, Ludwigshafen, am OLG Zweibrücken und am Mainzer Justizministerium.