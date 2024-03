Einen hohen dreistelligen Betrag haben am Montagabend zwei Männer in einer Tankstelle in der Bliesgaustraße erbeutet, indem sie den Kassierer mit einem Messer bedroht haben. Wie die Polizei berichtet, haben die Täter das Geld in eine Plastiktüte gepackt und sind dann in Richtung Florianstraße geflüchtet. Der Raubüberfall habe sich gegen 19.07 Uhr ereignet. Die Polizei beschreibt die beiden Männer, die zwischen 25 und 30 Jahre alt sein sollen, als schlank und dunkelhaarig. Beide sollen Bluejeans getragen haben. Einer der beiden soll 1,75 Meter groß sein und eine schwarze Lederjacke über einem dunklen Pullover getragen haben. Sein Mund und seine Nase waren laut Polizei verdeckt. Er soll eine weiße Plastiktüte mit orange-braunem Aufdruck dabeigehabt haben. Der andere Mann, der den Tankstellenangestellten mit dem Messer bedroht habe, sei etwa 1,86 Meter groß und habe einen osteuropäischen Akzent. Er habe eine Stoffjacke getragen. Er war mit einer hellgrünen OP-Maske maskiert, die Mund und Nase bedeckt haben soll. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Homburg unter der Telefonnummer 06841 1060 zu melden.