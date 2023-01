Ein Großeinsatz wegen einer Jagd nach hochgefährlichen, äußerst giftigen Tieren spielt sich seit Mittwochabend im saarländischen Schiffweiler (Landkreis Neunkirchen) ab. Passanten hatten am Nachmittag im Ortsteil Landsweiler-Reden eine Schlange entdeckt. Polizei und Freiwillige stießen dort vor einem Mehrfamilienhaus auf eine Schlange, die sich unter eine Mülltonne verzogen hatte. Das wegen der Kälte halb erstarrte Reptil entpuppte sich als hochgiftige Hornviper. Sie wurde ergriffen und in einem Behälter gesichert. Dann wurde bekannt, dass im Gebäude ein Mieter wohnt, der mehrere solche Schlangen sowie Giftspinnen hält. Der Mann sei seit Tagen nicht mehr gesehen worden. Helfer öffneten und durchsuchten seine Wohnung, in der sie mehrere giftige Spinnen sowie zahlreiche tote Schlangen fanden – darunter Kobras und eine Schwarze Mamba. Eine weitere Hornviper war noch am Leben. Weil unklar war, ob weitere Gifttiere aus ihren Terrarien ins Freie gelangt sind, wurden das Mehrfamilienhauses evakuiert. Bis zu 40 Personen sind betroffen; 16 von ihnen kamen bei Verwandten, Bekannten und in Gemeindewohnungen unter. Ein Reptilienfachmann vom Neunkircher Zoo hilft der Feuerwehr bei der Suche nach entwichenen Tieren. Alle Wohnungen im Haus müssen durchsucht werden. Um eine weitere Flucht von Reptilien aus dem Gebäude zu verhindern, werden Fugen und Schächte abgeklebt. Wann die Anwohner wieder ins Haus zurückdürfen, ist unklar.