Für manche wird das Parken in Zweibrücken billiger. Wer die Parkgebühren mit dem Handy bezahlt, kann ab März 15 Minuten lang günstiger parken. Die Parkgebühren werden zudem minutengenau abgerechnet, und es wird ein Monatsticket geben.

Bisher bekommt man in Zweibrücken meist nur Parktickets für eine halbe oder eine ganze Stunde. Die Stadt, so Pressesprecher Jens John, will ab Dienstag probeweise zu einer minutengenauen Abrechnung wechseln. Die ersten 15 Minuten des Parkens sind für Handyparker kostenfrei, werden mit dem Begriff „Brötchentaste“ umschrieben. In der Praxis bedeutet das, dass man für kurze Besorgungen in der Stadt, etwa beim Bäcker oder in der Apotheke, keinen Parkschein braucht. Ganz kostenlos wird es aber nicht: Für die Nutzung der App sind um die 30 Cent fällig, bei der App „Pay by Phone“ etwa sind es 29 Cent je Parkvorgang. Eine klassische Brötchentaste am Parkautomaten, wie etwa in Pirmasens, wo ein Zettel für die Windschutzscheibe ausgespuckt wird, wird es laut John nicht geben.

Ab der 16. Minute kostet der Parkschein in der Handyapp Geld – ab dann auch für die erste Viertelstunde. Je länger geparkt wird, desto höher wird der Betrag, der gezahlt werden muss. Eine halbe Stunde kostet 50 Cent, die Höchstparkdauer von einer Stunde einen Euro. Die Idee zu einer minutengenauen Abrechnung beim Handyparken gibt es schon länger, bereits im Sommer 2020, als das Handyparken in Zweibrücken eingeführt worden ist, wurde das Thema besprochen. Im Dezember tagte der Stadtrat dazu.

Für Dauerparker gibt’s ein Dauerticket

Ebenfalls neu: Autofahrer, die regelmäßig in der Stadt parken, sollen in den Handyapps ein Dauerparkticket kaufen können. Das kostet laut Stadt 38 Euro pro Monat, damit kann dann ohne Zeitbeschränkung auf den kostenpflichtigen Parkplätzen das Auto abgestellt werden. Ausgenommen hiervon sind lediglich der beschrankte Parkplatz am Schloss sowie die beiden Parkhäuser. Deren Betreiber sind die Stadtwerke. „Ich persönlich bin der Überzeugung, dass Neuerungen wie die Monatskarte für Anwohner eine gute Parkmöglichkeit schaffen werden, aber trotz allem keine Parkprobleme in der Innenstadt entstehen werden, wie von verschiedenen Stellen befürchtet“, sagt Oberbürgermeister Marold Wosnitza.

John: Handyparken kommt immer mehr an

Die registrierten Parkvorgänge beim Handyparken haben sich laut John im vergangenen Jahr nahezu verdoppelt. Im Januar 2021 wurden 745 Tickets per Handyapp bezahlt, im Dezember waren es 1448. Die stärksten Monate waren der September (1660), November (1619) und Juli (1602). Durchschnittlich wurden pro Monat 1327 Parkscheine per Handy bezahlt, insgesamt waren es 2021 15.933. John: „Man kann hier erkennen, dass sich ein klarer Trend abzeichnet und das Handyparken im Jahresverlauf eine größere Akzeptanz erfährt und immer mehr in der Bevölkerung ankommt.

Info

Das Handyparken ist mit folgenden App-Anbietern in Zweibrücken möglich: Park Now, Easypark, Pay by Phone, Mobilet, Parco und Yellowbrick.