Wer seinen Parkschein mit dem Handy bezahlt, kann seine Parkzeit in Zweibrücken künftig minutengenau abrechnen. Was ist denn das für eine seltsame Idee? Die geplante Brötchentaste mit 15 Freiminuten lass’ ich mir ja gefallen. Kurz kostenlos parken, um schnell was zu erledigen, das war sogar überfällig – wobei man noch 30 Cent für die Nutzung der App zahlt. Aber eine minutengenaue Abrechnung ist unnötig. Ich geh’ ja auch nicht ins Restaurant und bezahle nur für die Bissen, die ich gegessen habe.

In die komplett falsche Richtung geht aber die Monatskarte für die öffentlichen Parkplätze. Dafür gibt es die Parkhäuser, wo genug Platz ist und die ungefähr genauso viel kosten. Mit dem Monatsticket lockt die Stadt vor allem Dauerparker an, Anwohner oder Beschäftigte, die die Parkplätze für Besucher blockieren.

Für Autos tut Zweibrücken schon immer genug.

Und sie schafft zusätzliche Anreize, mit dem Auto herzukommen. Für Autos tut Zweibrücken schon immer genug. Zweibrücken ist keine überfüllte, gefährliche Großstädte. Aber es ist Zeit zu schauen, wie die Innenstadt durch weniger fahrende und parkende Autos noch sicherer und noch lebenswerter wird.