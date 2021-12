Der Lions Club Zweibrücken hat 50 Weihnachtstüten an das Diakonische Werk und die Caritas übergeben.

In den Tüten befanden sich größtenteils Lebensmittel und ein paar Hygieneartikel, alles Dinge, die die begünstigten Organisationen zuvor aufgelistet hatten und die Caritas und Diakonie nun an bedürftige Familien in Zweibrücken anonym weiterverteilen. „Die Leute freuen sich sehr über die Sachen und bekommen dadurch das Gefühl, in der Weihnachtszeit beschenkt zu werden“, teilte Sabrina Werkle von der Diakonie ihre Eindrücke mit, als sie am Dienstag die prall gefüllten Taschen entgegennahm. Anette Martin von der Caritas pflichtete ihr bei: „Wir freuen uns sehr über diese Spendenaktion, von der wir schon seit ein paar Jahren bedacht werden und dass sie trotz der Umstände weitergeführt wurde.“

Es sei kein einfaches Jahr für den Verein gewesen, wie die Vorstandsmitglieder Christoph Mauss, Markus Stadler und Ulrich Schmitz erklärten. „Wir konnten die meisten unserer Projekte wie den Glühweinverkauf am Outlet Center und auf dem Weihnachtsmarkt oder unser traditionelles Weindorf im Hof der Deutschen Bank zum Stadtfest, die wir natürlich nutzen um Geld für solche Spendenaktionen zu generieren, nicht durchführen“, erinnerte Schmitz.

20.000 Euro gespendet

Darum waren die Mitglieder 2021 mehr denn je gefordert. Sie sammelten aus ihrem Privatvermögen für die angedachten Spendenprojekte. Trotz der vielen Corona-bedingten Ausfälle konnte der Lions-Club als internationaler Service-Club dennoch seinem Motto „we serve“ (wir dienen) nachkommen und hat 20.000 Euro an Hilfsbedürftige gespendet. Etwas mehr als die Hälfte davon ging an die Flutopferhilfe im Ahrtal. Zu den Renovierungskosten der vom Zerfall bedrohten Fasanerie-Ruine wurde etwas beigesteuert, ebenso einem Augenarztprojekt in Afrika.

„Der Lions Club will mit dieser Aktion Menschen in unserer Stadt überraschen, die dieser Hilfe besonders bedürfen, etwa weil sie keine Mittel haben, sich selbst oder ihren Angehörigen an Weihnachten etwas Gutes zu tun oder weil sie ihre Wohnung gar nicht verlassen können“, konkretisierte Präsident Christoph Mauss die Beweggründe zur Spendenaktion mit den Weihnachtstaschen.