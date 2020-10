14 neue Nachweise von Coronavirus-Infektionen bei Zweibrücker Einwohnern spitzen die Situation am Sonntag zu. Nach Informationen der RHEINPFALZ wird die Stadt formell zum Corona-Risiko-Gebiet, weil die Anzahl von Neuinfektionen der vergangenen sieben Tage die Marke von 18 jetzt übersteigt. Alarmstufe „Rot“ wird in diesem Fall aktiviert. Bezogen auf die Einwohnerzahl bedeuten mehr als 18 Nachweise, dass Zweibrücken den sogenannten Inzidenzwert 50 (Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen) erreicht. Das Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz meldete am Sonntag (Datenstand 10.50 Uhr) einen Inzidenzwert von 73 für die Stadt. 29 Zweibrücker seien aktuell infiziert.

Die Alarmstufe „Rot“ des Warn- und Aktionsplans der Landesregierung sieht mögliche gravierende Einschränkungen für das Alltagsleben der Stadt vor. Am Freitag war die Warnstufe „Gelb“ erreicht worden, die erste des dreistufigen Handlungsplans der Landesregierung (im Internet www.corona.rlp.de). Am frühen Nachmittag will der Stadtvorstand über die neue Situation informieren. Die RHEINPFALZ berichtet.