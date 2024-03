Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vanessa Novak hat eine Gabe. Sie bannt kleine Momente, aber auch große Gefühle in Lieder, die einen treffen, inspirieren, nachdenklich machen. In Dieter Lists Atelier in Zweibrücken-Wattweiler schenkte Novak ihren Zuhörern am Donnerstag aber noch etwas. Etwas, das über die Musik hinausgeht.

Manche lassen Emotionen vorbeiziehen. Andere spüren sie ganz deutlich. Und wieder andere saugen sie auf und spalten sie in kleine Partikel auf, aus denen dann etwas Eigenes entsteht. So