Ich hab eich schunn vezählt, dass es e Zeidung mit dem Tiddel „Hiwwe wie driwwe“ gebt, die e Brick schlaad zwische de Palz un Palsilvania in de USA, wie de Michel Werner, enner vun de Herausgeber, de Schdaad Pennsilvania nennt. Un jetzat hat er unner demselbe Tiddel e Buch iwwer die amerikanische Pälser geschribb. Dodrin hab ich geles, dass mer die Palz am beschde veschdehe kennt, wann mer sich dort in Pennsilvania umguckt. Weil sich dort nämlich unner de ausgewannerde Pälser in de ledschde 300 Johr die Schproch un die Bräuch erhalde hätt, die bei uns schunn längschd vegess wäre. Er bringt dodezu e ganser Haufe Beischbiele.

Awwer hat net immer Recht. Er schreibt nämlich, dass bei uns im Advent de Heilische Niklaus mit em Knecht Ruprecht als seim Gehilf zu de Kinnercher komme dääd, während mer die zwee in de pennsilvanisch Palz ganz un gar aus’m Brauchtum vedrängt hätt. Dort dääd mer vielmeh noch an de Belzenickel glaabe, der wennischer heilisch un dodefor laut un schaurisch doher kommt. In friehere Johrhunnerde hätt de Belznickel ah bei uns die Kinner veschrecke gemacht, hätt dann awwer fer de kadolisch Sankt Niklaus abdanke misse.

De Belzenickel nasst guud zu de Pälzer Knorze

So ganz schdimmt des net, lieber Michel. Du hasch zwar Recht, dass die pälsische Prodeschdande kee Freinde vum Niklaus ware, der jo sei Vorbild in em Bischoff vun Kleinasie hat. Schunn de Martin Luther wollt desweje denne heilische Mann dorchs Chrischkinnsche ersetze un de Niklausdaa abschaffe. Do is ne de Belzenickel grad reschd komm, der guud zu de Pälzer Knorze un zum dunkle Pälzerwald basst.

Ausgeschdorb isser awwer ah bei uns noch net so ganz, de Belzenickel. Des weeß ich desweje, weil er mir noch begeechend is un ich als klenner Knirps arisch Mores vorm geht hab. O weh, hat’s do geheeß, heit Owend kommt er, de Belzenickel, mit de Rut un’m dicke Buch, wo all mei Missetate drin stehe dääde. Was heeßt schunn Missetate, hab ich gedenkt, un alles, was ich’s Johr iwwer angeschdellt hab, werd er jo net wisse. Awwer, wie’s dann so weit war, un er hat mit seim Schdecke gehe de Fenschderlade gebollert, is mer doch es Herz in die Hos geritscht. Un dann hat er in unsrer Kisch geschdann un mer die Lewidde geles, de Belzenickel, un ich war froh, wie er die Dier widder hinner sich zu gemacht hat.

E rischdischer raubautzischer Belzenickel wär heit net vekehrt

Wie ich dann schbäder selbert de rode Mandel angezoo un mer de weiße Bart umgebunn hab, war ich allerdings e freindlicher Sankt Niklaus un hab die Kinnercher net uff die pälsisch Art veschrecke gemacht. Awwer inzwische denk ich dann doch, dass so e rischdischer raubautzischer Belzenickel fer die heidische Lauser garnet vekehrt wär.