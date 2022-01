Zweibrücken. Das Personalkarussell bei Handball-Oberligist VTZ Saarpfalz dreht sich: Ein Glöckner kommt, ein Klöckner geht, der Halbrechte Tomas Kraucevicius bleibt. Mit Torwart Yannic Klöckner, dessen Nachfolger Pascal Glöckner von der TS Rodalben wird, verlässt auch Thomas Jung die Zweibrücker zur kommenden Saison. Jung und Klöckner wechseln zum Liga-Rivalen HF Illtal.

Die Illtaler werden in der kommenden Saison von Andreas Birk trainiert. Birk ist in Zweibrücken kein Unbekannter: Er spielte in der Saison 2010/11 bei der VTZ am Kreis. Seit 2016 trägt Yannic Klöckner das Trikot des Oberligisten, stieg mit den Zweibrückern in die Dritte Liga auf. Aktuell bildet er mit Norman Dentzer das Torwartgespann. Dentzer hat seinen Vertrag bei der VTZ verlängert. Dieser gilt in der Saarland- und Oberliga. Dentzers künftiger Gespannspartner ist Pascal Glöckner, der vom Pfalzligisten TS Rodalben kommt.

Thomas Jung, der zur Saison 2020/21 aus Völklingen zur VTZ gewechselt war, wird gleichfalls ein Illtaler Zebra. Dafür hat ein anderer unermüdlicher Kämpfer seinen Vertrag um ein Jahr verlängert: Tomas Kraucevicius, seit 2016 der Mann im rechten Rückraum der VTZ. Der 36-Jährige ist in Zweibrücken mit seiner Familie längst heimisch geworden.