Die Basketballer der VT Zweibrücken haben in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar einen kleinen Lauf: Mit dem 87:71 (15:28, 40:42, 62:66)-Erfolg beim TV Illingen landeten sie den dritten Sieg in Serie. Mit zehn Punkten liegt der Aufsteiger nun auf Tabellenplatz neun vor Illingen, Trier und Schlusslicht Ensdorf.

„Wir haben heute besonders im ersten Viertel, das mit 28:15 an uns ging, eine super Leistung abgeliefert“, sagte VTZ-Trainer Soeren Adomeit nach dem Samstagsspiel im Saarland. „Leider haben wir dann im zweiten Viertel in der Konzentration nachgelassen, haben zu viele Rebounds liegen gelassen und waren auch nicht mehr treffsicher.“ Zum Glück habe sein Team nach der Pause mit der Umstellung auf Zonendeckung wieder besser verteidigt. Wichtig sei auch, so Adomeit, dass seine Mannschaft den direkten Vergleich mit Illingen für sich entschieden habe.

So spielten sie