Kaum Änderungen in der Zusammensetzung der Vorstandschaft brachte die Mitgliederversammlung der VTZ am Mittwochabend in der Aula des Hofenfelsgymnasiums. Gisela Alt wurde als Vorsitzende des größten Vereins der Stadt genauso im Amt bestätigt wie ihre Stellvertreter Martin Graßhoff, Stefan Hodek, Winfried Tänzer und Steffi Urbschat.

Neben den Neuwahlen stand der Bericht von Gisela Alt über zwei Jahre an. Denn im vergangenen Jahr musste die Mitgliederversammlung wegen Corona ausfallen. So wurden nicht nur langjährige Mitglieder für runde Jahre Mitgliedschaften geehrt, sondern auch solche, die schon im vergangenen Jahr dem Verein 50, 60 oder 70 Jahre die Treue gehalten hatten.

Um die 40 Mitglieder waren anwesend, von aktuell 2041 Mitgliedern insgesamt. Laut der Vorsitzenden Gisela Alt hat sich die Mitgliederzahl Stand August um rund 15 Prozent verringert, denn 2019 seien 2483 Mitglieder zu verzeichnen gewesen. Besonders betroffen von hauptsächlich Corona bedingten Austritten sind laut Alt die Abteilungen Turnen und mit 130 Austritten auch das Fitness-Studio Trimini.

„Gerade älteren Mitgliedern hat das Trimini auch immer als sozialer Treffpunkt gedient, der dann wegen Corona weggefallen ist“, erklärte sie die Zahlen. Mit den Lockerungen seien die Anmeldezahlen allerdings wieder gestiegen, in den vergangenen Wochen habe es 21 Neuanmeldungen gegeben. Dennoch sei der Verein in Sachen Mitgliederzahl pfalzweit von Rang sechs auf Rang acht gerutscht. Zoom-Online-Kurse und Angebote im Freien hätten ab dem Frühjahr 2020 die Lage leicht stabilisiert.

weitere Neuwahlen

Oberbürgermeister Marold Wosnitza, der nach seiner Wahl sein Amt als Vorstandsmitglied ruhen ließ, sowie Günter Neu sind aus dem erweiterten Vorstand ausgeschieden. Neu gewählt wurden Thomas Neu und Peter Stauch, zusätzlich zu den Wiedergewählten Herbert Bartelmann, Jörg Eschmann, Elisabeth Heim, Ingrid Ließfeld und Barbara Siegmund. Kassenprüfer bleiben Peter Ernst und Manfred Fusenig. Das Amt des Kassenwartes bleibt derzeit unbesetzt. Der bisherige Kassierer Hartmut Seebach ist verstorben, und die Versammlung wählte keinen Nachfolger.

Ehrungen

Für 70 Jahre Mitgliedschaft ehrten Gisela Alt und Winfried Tänzer die Mitglieder Hartmut Eichhorn, Eugen Feß, Hörst Hänisch, Klaus Herchenröther, Udo Kiefer, Ursel Kiefer, Sieglinde Klein, Dieter und Heide Meister, Sieglinde Reddel, Edith Reisel, Willi Fritzinger, Günter Nehlig, Volker Petri und Karl Walter. Seit 60 Jahren sind Hans-Georg Born, Heidrun Gauf, Eckhard Kaufeld, Walter Knott, Heinz Steiner und Brigitte Veit der VTZ treu. Für 50 Jahre Mitgliedschaft zeichneten Alt und Tänzer aus: Dagmar Born, Manfred Cebulla, Doris Dietrich, Elisabeth Heim, Walter Heim, Inge Holaus, Lilo-Gudrun Massar, Holger Neumann, Ingrid Noe, Helene Schmidt, Günter Sattler, Albert Sutter, Rainer Haubeil, Hilmar Schmidt, Judith Schmidt, Harry Sadowski, Hildegard Graßhoff, Inge Müller, Waltraud Hohlweg, Ursula Machura, Frank Eisenbarth und Dirk Schneider.