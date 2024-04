Der Sohn einer 42 Jahre alten Autofahrerin ist bei einem Unfall am Montag leicht verletzt worden. Nach Angaben der Polizei verließ die Frau mit ihrem Auto gegen 14.25 Uhr die A8 an der Anschlussstelle Zweibrücken-Mitte, um weiter in Richtung Innenstadt zu fahren. Zur gleichen Zeit war ein 47-Jähriger mit seinem Auto von Contwig kommend auf der Landesstraße 471 unterwegs. Im Bereich der abknickenden Vorfahrtsstraße kam es zum Unfall, da der 47-Jährige das Auto der Frau zu spät bemerkte. Durch den Aufprall wurde der Sohn der 42-Jährigen leicht verletzt. Beide Autos mussten abgeschleppt werden.