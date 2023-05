Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Während die meisten Zweibrücker sich auf das anstehende Stadtfest-Wochenende freuen, kommen zu diesem Fest bei den Tschans immer wieder traurige Erinnerungen hoch. Vor 30 Jahren wurde der Tankstellen-Chef Horst Tschan zum Stadtfest-Freitag in seinem Laden erstochen.

Es passierte am Stadtfest-Freitag im Jahr 1992 zwischen 18 und 18.30 Uhr: Ein Mann betrat die Tankstelle der Tschans in der Dinglerstraße, stach Horst Tschan mehrfach ein Messer in den Rücken,