Im August 2021 hat Kirsten Halbwax ihren siebenjährigen Sohn an einen Gehirntumor verloren. Weil Halbwax damals feststellte, dass zu wenige Hilfsangebote für verwaiste Eltern nach dem Tod ihres Kindes existieren, begann die Zweibrückerin eine Ausbildung zur Trauerbegleiterin.

Nach ihrer Ausbildung eröffnete Kirsten Halbwax ein Trauercafé in der Zweibrücker Versöhnungskirche. Das Trauercafé öffnet zweimal im Monat nicht nur für hinterbliebene Eltern, sondern für alle Trauernde.

Die RHEINPFALZ berichtete erstmals über Halbwax. Seitdem wurde mehrfach über sie in Fernsehsendungen des SWR berichtet. Nun wurde Halbwax als Gast der Talkshow „Nachtcafé“ eingeladen, die in der Nacht des Karfreitags bundesweit in allen dritten Programmen zu unterschiedlichen Zeiten ausgestrahlt wird.

Die Sendung wurde am Mittwoch aufgezeichnet und ist am Karfreitag um 21.45 Uhr im SWR zu sehen. Danach kann man sie sich auch in der Mediathek der ARD anschauen. Das nächste Trauercafé in Zweibrücken öffnet am 5. April um 15 Uhr.