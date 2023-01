Kirsten Halbwax hat das Schlimmste erlebt, das sich Eltern vorstellen können: Den Verlust des eigenen Kindes. Doch sie rafft sich auf und macht ihre Trauer öffentlich. Um anderen verwaisten Eltern zu helfen.

Mit der roten Rikscha werden seit Frühsommer ältere Menschen durch Zweibrücken kutschiert – und glücklich gemacht. Das Angebot soll ausgeweitet werden.

Bald zieht neues Leben in die frühere Hypovereinsbank in der Fußgängerzone ein. Geplant sind sogenannte Pop-Up-Stores und Büros für die Stadtentwicklung.

Ein Automat mit Hanfprodukten ruft das Pirmasenser Ordnungsamt auf den Plan. Weil der Standort nicht genehmigt sei, soll der Automat weg. Doch das ist nicht der einzige Grund.

Mit dem großen Weihnachtsflohmarkt in der Pirmasenser Messehalle, dessen Erlös Tierschutzvereinen zukommt, soll Schluss sein. Möglicherweise gibt es künftig mehrere kleine Flohmärkte.

155 Schüler starten am Freitag in den Pirmasenser Gymnasien in die Abiturprüfungen. Mit den schriftlichen Arbeiten geht es los, traditionell markiert das Deutsch-Abi den Auftakt.

Im September 2022 fuhr eine Frau mit ihrem Auto in eine Sitzgruppe, in der ihr Mann saß. Sie habe den Tod des Mannes in Kauf genommen, sagt die Staatsanwaltschaft und klagt die Frau aus der Verbandsgemeinde Rodalben jetzt vor dem Landgericht Zweibrücken an.

Das Lemberger Planungsbüro PTI heizt seit Kurzem mit einer Wärmepumpe. Weil diese Erdwärme nutzt, spart das Unternehmen Strom- und Heizkosten ein.

Singen beflügelt und hält offenbar jung. Das mögen die Gründe dafür sein, dass der Männergesangverein Bruchweiler-Bärenbach 100 Jahre alt wurde.

In Käshofen sorgt die Parkerei an Bäckerei regelmäßig für Ärger. Der Rat will sich damit beschäftigen, aber der Bürgermeister befürchtet, dass es keine optimale Lösung geben wird.

Fast sehnsüchtig blicken die Bürgermeister auf die Verwirklichung des angestrebten Windparks Lambsborn-Martinshöhe 2. Und äußern Kritik. Der Stand der Dinge.