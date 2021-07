Ein Unfall hat sich am Mittwochnachmittag, 14. Juli, bei Homburg auf der Autobahn 6 kurz vor dem Neunkircher Kreuz ereignet. Ein Lastwagen und ein Neunkircher Pkw wollten gegen 16.30 Uhr am Autobahnkreuz Neunkirchen auf die A 8 in Fahrtrichtung Neunkirchen wechseln. Da der Verkehr auf der Überleitung stockte, wollte der Autofahrer zurück auf die A 6 auffahren und wechselte die Spur. Dabei übersah er nach Polizeiangaben den Lastwagen, es kam zum Zusammenstoß. Der Pkw wurde auf den Laster auf der Überleitung geschoben. Zwei der vier Autoinsassen konnten das Unfallwrack aus eigener Kraft verlassen, eine dritte Person wurde von Feuerwehr und Rettungsdienst aus dem Wagen geborgen. Der vierte Insasse wurde zwar nicht eingeklemmt, musste aber dennoch von der Feuerwehr mit technischem Gerät befreit werden. Der Autofahrer wurde laut Polizei leicht verletzt.