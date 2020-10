Der Veranstalterverein des Zweibrücker Weihnachtsmarktes, die Kontrastbühne, beendet für 2020 die Planungen der vielbesuchten Veranstaltung. Aufgrund der sich zuspitzenden Corona-Pandemie-Lage und dem am Mittwoch von der Bundesregierung und den Ländern beschlossenem Lockdown im November, sehe man „keine Chance mehr, die Planung des Zweibrücker Weihnachtsmarktes 2020 fortzuführen“, erklärte Heiko Saberatzky für den Verein am Abend. Man könne es nicht verantworten, den Markt vier Tage nach dem angepeilten Ende der Kontaktbeschränkungen und der Schließung der Gastronomie stattfinden zu lassen. So habe man zusammen mit dem Oberbürgermeister beschlossen, den diesjährigen Weihnachtsmarkt schweren Herzens ausfallen zu lassen.

Nach vielen Absagen in anderen Städten war die Planung der Kontrastbühne zuletzt auf einen über die ganze Innenstadt verteilten vorweihnachtlichen Markt hinausgelaufen. Der Kontrastbühnen e.V. ist Vertragspartner der Stadt für die Veranstaltung der Zweibrücker Weihnachtsmärkte.