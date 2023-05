Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Bei der Rückkehr von „Zusammen Wirken“ kritisierte Edeka-Kaufmann Dieter Ernst die Zusammenarbeit in der Innenstadt, vor allem Gastronomie und Bäckereien würden sich hinter der Pandemie verstecken. Stadtmanagerin Petra Stricker freute sich über den regen Austausch.

Viele Geschäfte würden sich nicht an verkaufsoffenen Sonntagen in der Zweibrücker Innenstadt beteiligen. Diese Kritik äußerte Edeka-Kaufmann Dieter Ernst am Ende