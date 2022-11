[aktualisiert um 20.59 Uhr] Um die 11.000 Euro soll der Sachschaden betragen, der bei einem Unfall am Donnerstagabend auf der A8 bei Zweibrücken kurz nach der Ausfahrt Contwig/Flughafen in Fahrtrichtung Pirmasens entstanden ist. Laut Polizei übersah eine 24-jährige Autofahrerin, die auf der Einfädelungsspur der A8 an der Anschlussstelle Contwig fuhr, den auf der rechten Fahrspur herannahenden Wagen eines 35-jährigen Mannes, so dass es beim Auffahren auf die Autobahn zum seitlichen Zusammenprall der beiden Pkw kam. Die Polizei schreibt: „Durch den Kontakt geriet der PKW der 24-Jährigen außer Kontrolle, überschlug sich und landete im Grünstreifen rechts neben der Autobahn. Durch den Überschlag wurden die Fahrerin und ihr zehnjähriger Mitinsasse verletzt – glücklicherweise offenbar nur leicht, so dass sie sich selbstständig aus dem Pkw befreien konnten. Die Verletzten wurden zur Untersuchung ins Krankenhaus verbracht.“ Die Zweibrücker Feuerwehr sicherte die Unfallstelle und nahm ausgelaufenes Benzin auf, während zwei Fahrzeuge vom Abschleppdienst Kaufmann die beiden Unfallautos abtransportierten. Die einseitige Sperrung des rechten Fahrstreifens dauerte eine knappe Dreiviertelstunde. Die Polizei mit zwei Streifenwagen und der Rettungsdienst waren im Einsatz.