Ein Unbekannter hat auf dem Zweibrücker Hauptfriedhof 13 Pflanzen auf einem Grab ausgegraben und gestohlen.

Der Diebstahl auf dem Zweibrücker Hauptfriedhof geschah zwischen dem 21. Mai morgens und dem 27. Mai mittags. Laut Polizei wurden die 13 Pflanzen der Gattung Dipladenia/Mandevilla komplett ausgegraben und entwendet. Es entstand ein Schaden von 85 Euro. Hinweise auf den Täter liegen bislang nicht vor. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise an die Telefonnummer 06332 9760 oder per E-Mail an pizweibruecken@polizei.rlp.de.