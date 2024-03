Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Spielführer Marco Keßler von der SG Weselberg-Linden bringt den zwölften und entscheidenden Elfmeter im Tor des TSC Zweibrücken II unter. Er kostet die Teilnahme am Endspiel des Kreispokals Pirmasens/Zweibrücken.

Die SG Weselberg-Linden machte am Mittwochabend beim TSC Zweibrücken II ihre Teilnahme am Kreispokal-Finale klar. 3:3 (2:1) stand es nach der Verlängerung vor 200 Zuschauern am Wattweiler