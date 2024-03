Der Kinderchor Rosenkinder war ab den 70ern bis in die 90er Jahre in ganz Deutschland sehr populär, ein Aushängeschild der Rosenstadt. Er absolvierte landauf, landab zahlreiche Auftritte, und manchmal trafen die Jungs, Mädchen und ihr Chorleiter Rudi Diehl dabei auch auf Promis. Die ehemaligen Mitglieder des Kinderchores, Claus Hochreuter und Tina Heim, berichten, wie das damals so war.

