Die Tierauffangstation Tierart in Maßweiler hat einen ihrer charismatischsten Bewohner verloren. Sahib, der ehemalige Zirkustiger, der seit 2020 in der Station lebte, musste kurz vor Weihnachten eingeschläfert werden. Trotz der Bemühungen des Teams und einer speziellen Ernährung, seine gesundheitlichen Probleme in den Griff zu bekommen, verschlechterte sich sein Zustand in den Wochen vor Weihnachten rapide.

Den ausführlichen Bericht gibt es hier.