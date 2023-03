Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Am Wochenende wurde in Zweibrücken der Tag der Druckkunst begangen, der eigentlich erst am 15. März stattfindet. Im Erlebnis-Druckmuseum demonstrierten Künstler, wie früher gedruckt wurde. Die Besucher erfuhren, wie die Farbe aufs Papier gelangt und was es damit auf sich hat, wenn Druckergesellen im Wasser landen.

Interessierte konnten anlässlich des Tags der Druckkunst im Zweibrücker Erlebnis-Druckmuseum am Samstag und Sonntag Künstlern beim Drucken zuschauen. Auch unabhängig von den Aktionen