Fußball: Der SVN Zweibrücken spielt auch in der kommenden Saison in der A-Klasse. Diese Entscheidung fällte nicht nur der Verband, sondern auch der Verein selbst. Denn auch personelle Entwicklungen haben Trainer Andreas Hergert dazu bewegt, den durchaus möglichen Schritt in die Bezirksliga nicht zu gehen.

Aussuchen konnte es sich der SVN nicht, wo er spielt, aber er hätte eine Klasse nach oben kommen können. Die Partie gegen den SV Obersimten war nicht in die Wertung der abgebrochenen Corona-Saison