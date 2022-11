Florian Paulus vom SV Martinshöhe hat sich die Achillessehne gerissen.

Passiert ist es dem mitspielenden Trainer in der A-Klasse-Partie am Sonntag gegen Contwig (0:2). Ohne Fremdeinwirkung, nachdem er einen Ball zur Befreiung weggeschossen hatte, sank er in der 69. Minute zu Boden. „Wie lange ich ausfalle, wollte ich noch gar nicht so genau wissen“, sagte Paulus zur RHEINPFALZ.

Mittlerweile ist der 29-Jährige operiert. Die ersten sechs Wochen muss er einen Spezialschuh tragen und an Krücken laufen.