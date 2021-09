HERSCHBERG. Der SV Herschberg hat am Donnerstagabend seine zweite Mannschaft aus dem Spielbetrieb der Fußball-C-Klasse Pirmasens/Zweibrücken abgemeldet.

Dies teilte der Leiter der C-Klassen-Gruppe A, der Zweibrücker Wolfgang Hunsicker, am Freitag mit. Damit hat der SC Winterbach, der am Sonntag Herschbergs Gastgeber gewesen wäre, ein Heimspiel weniger. Nach Herschbergs 2:3 am vergangenen Samstag gegen Wattweiler gab es interne Differenzen, nach denen sich zehn Spieler abmeldeten.