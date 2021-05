Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag, 14. Mai, auf der Landstraße zwischen Lautzkirchen und Bierbach wurde eine Frau verletzt. Laut Polizei war die Autofahrerin aus ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abgekommen. Ihr Wagen überschlug sich und blieb im Straßengraben liegen. Die Frau wurde in ihrem Unfallauto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Ein Rettungswagen brachte die Verletzte ins Krankenhaus. Im Einsatz waren neben der Blieskasteler Feuerwehr auch ein Notarzt und drei Kommandos der Polizei Homburg. Die Unfallstrecke blieb am Freitagnachmittag etwa zwei Stunden lang für die Bergungsarbeiten voll gesperrt.