Der Zweibrücker Stadtrat kommt am Mittwoch, 14. April, zu seiner dritten digitalen Ratssitzung zusammen. Der öffentliche Teil wird voraussichtlich gegen 17.30 Uhr beginnen. Die Bürger haben die Möglichkeit, den öffentlichen Teil via Youtube-Stream unter www.zweibruecken.de/live zu verfolgen. Laut Stadtverwaltung stimmten 33 Ratsmitglieder für die digitale Ratssitzung in der Corona-Pandemie. Dagegen stimmten Ingrid Kaiser und Ulrich Schüler (FDP), Harald Heinz-Peter Benoit (AfD), Bernhard Düker (SPD) und Thorsten Gries (SPD). Jonas Keuchel und Klaus Peter Schmidt (AfD) sowie Dirk Schneider (Fraktion Bürgernah) enthielten sich.