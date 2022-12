965 Teilnehmer beim Stadtradeln haben Zweibrücken wieder weit nach vorne in der Bestenliste gebracht: Bei den Kommunen zwischen 10.000 und 49.000 Einwohnern belegte Zweibrücken Platz zwei, knapp hinter Frankenthal.

Bundesweit reichte es in dieser Kategorie für Platz 18. In der Betrachtung aller rheinland-pfälzischen Kommunen, unabhängig von der Zahl der Einwohner, belegte Zweibrücken den elften Platz. Insgesamt fuhren die 965 Radelnden 237.553 Kilometer.

Das Stadtradeln bringe Bewegung in den Alltag, trage zum Gesundheit- und Klimaschutz bei, so die Beigeordnete Christina Rauch. In den vergangenen Jahren sei die Zahl der Teilnehmenden und der Gesamtkilometer stetig gestiegen. Rauch: „Das zeigt uns als Stadtverwaltung auch, dass wir den Auftrag haben, Zweibrücken fahrradfreundlicher zu gestalten.“ Die Bestandsaufnahme für das Mobilitätskonzept, das dem Radverkehr einen größeren Stellenwert geben soll, komme zum gleichen Schluss.

Bei den Teams gab es dieses Jahr einen deutlichen Sieger: Das 35 Personen starke Team Radsport Sieber erradelte 23.700 Kilometer, was einem Pro-Kopf-Wert von 677 Kilometern entspricht. „Die Rimschwillerer“ kamen mit ihrem 82 Personen starken Team auf 21.344 Kilometer und damit auf 260 Kilometer pro Nase. Platz drei belegte das Hofenfels-Gymnasium mit 18.902 Kilometern. Es war mit 105 Personen angetreten und radelte somit 180 Kilometer pro Mitglied.

„Die Teams haben alles gegeben und kräftig in die Pedale getreten. Sie haben damit auch ein deutliches Zeichen für den Klimaschutz gesetzt, konnten zusammen über 36 Tonnen CO2 einsparen“, resümierte der Radverkehrsbeauftragte der Stadt, Klaus Fuhrmann.

Das Stadtradeln 2023 beginnt mit dem Fahrradtag am 7. Mai 2023 und geht bis 27. Mai.

Stadtradeln

Informationen zu Teams und Statistiken unter: www.stadtradeln.de/zweibruecken .