Im saarländischen St. Ingbert bleibt die Stadthalle neben dem Rathaus, auch Ingobertushalle genannt, „auf unbestimmte und längere Zeit gesperrt“. Dies teilte die Stadtverwaltung am Donnerstag, 17. März, mit. Der Schul- und Vereinssport müsse weiterhin auf andere Hallen ausweichen. Hintergrund sind die schweren Schäden durch Rauch und Ruß, die bei einem Großfeuer am 27. Januar in der Halle angerichtet wurden. Gebrannt hatte es in der Tiefgarage unter der Ingobertushalle. Die Stadt spricht von einem „hohen sechsstelligen Sachschaden“, dessen genaue Höhe noch von einem Versicherungsgutachter ermittelt werden müsse. Wegen des Brandrauchs sei die Lüftungsanlage im Gebäude nicht mehr nutzbar. Rathaussprecher Florian Jung: „Bis zur vollständigen Brandschadensanierung, die mehrere Monate dauern wird, bleibt die Halle gesperrt. Wann die Sanierung abgeschlossen ist, kann derzeit nicht gesagt werden.“