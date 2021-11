Mörsbach könnte schon bald schnelleres Internet bekommen. Laut Ortsvorsteher Achim Ruf ist der Vorort wie die anderen Zweibrücker Vororte im Programm „weiße Flecken“, durch das die Internetversorgung verbessert werden soll. In einer kommenden Stadtratssitzung, so Ruf, soll das Thema diskutiert werden. Derzeit wird Mörsbach vor allem durch den Anbieter Inexio mit moderat schnellem Internet versorgt. „Die Geschwindigkeit ist unterschiedlich, für die meisten aber ganz in Ordnung“, so Ruf. Gerade in der Corona-Pandemie mit Homeoffice und Unterricht von zu Hause habe sich das langsame Internet an vielen Stellen offenbart. Zudem habe Inexio ein weiteres Problem: Verbindungsausfälle. Der Ortsbeirat stimmte am Dienstag auch einer Verlängerung des Vertrages für die Mörsbacher Internetseite zu. Gepflegt wird die Seite von einem Mörsbacher. Obwohl wegen der Corona-Pandemie viele Veranstaltungen im Ort ausfielen, registrierte die Internetseite monatlich dennoch rund 350 Zugriffe.