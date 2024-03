Die SPD in Rimschweiler hat eine Liste für die Wahl des Ortsbeirates aufgestellt: An der Spitze steht Klaus Fuhrmann, seit 2023 Ortsvorsteher. Er wurde von der Versammlung am Freitag auch einstimmig als Kandidat für das Amt des Ortsvorstehers nominiert. 17 Stimmberechtigte verabschiedeten außerdem die 16 Namen umfassende Liste, die auch Nicht-SPD-Mitgliedern offenstand. „Wir arbeiten nun ein Wahlprogramm aus“, sagt Fuhrmann, allerdings seien die Projekte Spielplatzsanierung und Barrierefreiheit der Bushaltestellen bereits gesetzt.

Die Liste

1. Klaus Fuhrmann, 2. Gabriella Schmidt, 3. Florian Faust, 4. Anke Fuhrmann, 5. Fabian Zahler, 6. Nicole Schommer, 7. Herbert Brengel, 8. Jessica Krieger, 9. Ralf Hofer, 10. Matthias Neumann, 11. Sophia Spaniol, 12. Rebecca Buch-Spohn, 13. Stefan Satzky, 14. Matthias Lauer, 15. Gerhard Weber. Ersatz: Elke Zahler.