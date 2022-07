Reiner Ehrgott, Vorsitzender des Fußballkreises Pirmasens Zweibrücken und zugleich Klassenleiter der A-Klasse, hat die Klasseneinteilung für die neue Spielzeit 2022/23 bekannt gegeben. Bis auf die zweigeteilte Bezirksliga Westpfalz – die SG Knopp/Wiesbach und der SV Battweiler kicken in der Südgruppe – gehen alle unteren Amateurklassen wieder wie vor der Corona-Krise ganz normal ohne Haupt- und spätere Auf- und Abstiegsrunden an den Start. In den B-Klassen West und Ost spielen jeweils 16 Mannschaften. In der C-Klasse Ost sind es ebenfalls 16 Teams, in der C-Klasse West noch eine Mannschaft mehr.

Klasseneinteilung





B-Klasse West: SV Großsteinhausen, FC Kleinsteinhausen, FC Höheischweiler, SG Weselberg/Linden II, SG Thaleischweiler-Fröschen, SG Petersberg/Fehrbach II, SG Harsberg-Schauerberg, SSV Höheinöd, SV Palatia Contwig II, SV Ixheim, SV Gersbach, SV Hermersberg II, SV Bottenbach, TSC Zweibrücken II, TV Althornbach, SG Rimschweiler/VB Zweibrücken II

B-Klasse Ost: FC Merzalben, FC Rodalben, FC Ruppertsweiler, FV Münchweiler, SG Bruchweiler, SF Bundenthal II, SV Ruhbank, SV Erlenbrunn, SG Lemberg/Winzeln II, FC Dahn, SV Hinterweidenthal II, Spvgg Waldfischbach-Burgalben, SV Trulben, TuS Erfweiler, TuS Leimen, TuS Pirmasens

C-Klasse West: FC Höheischweiler II, FC Hengsberg, FC Höhfröschen, SG Knopp/Wiesbach II, SG Thaleischweiler-Fröschen II, SG Pirmasens, RW Höhmühlbach, SV Ixheim U23, SV Martinshöhe II, SV Großsteinhausen II, SV Battweiler II, SVN Zweibrücken II, TSG Mittelbach-Hengstbach, TuS Wattweiler, TuS Maßweiler II, SG Wallhalben/Mittelbrunn, SV Hornbach