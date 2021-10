Bezirksliga-Spitzenreiter SG Knopp/Wiesbach hat sich zuletzt gegen Tabellenschlusslicht SV Herschberg sechs Zähler gesichert: einmal kampflos am vergangenen Wochenende, weil die Herschberger personell gebeutelt zu ihrem Heimspiel nicht antreten konnten. Und dann erneut am Mittwoch zu Hause mit einem 6:1 (3:0)-Kantersieg.

Fünfmal in Folge siegte die SG Knopp/Wiesbach zuletzt, führt mit nunmehr 27 Punkten und zehn Zählern Vorsprung die Tabelle der Bezirksliga klar vor der zweitplatzierten SG Schopp/Linden an. Am Mittwoch hatte Nuhics Team mit dem Tabellenletzten aus Herschberg keine Mühe. Erst nach dem 5:0 durch die Treffer von Denis Sikora (10.), Shkodran Rexhaj (15. und 58.), Jan-Patrick Buchheit (29. und 63.) kamen die Gäste vor 50 Zuschauern durch Paul Rothe zum Ehrentreffer, bevor Ralf Rabung für Knopp noch einen drauflegte (81.). Im zweiten Mittwochspiel der Bezirksliga besiegte die SG Oberarnbach/Ob.-Ki./Bann den Vorletzten FK Clausen mit 4:1.

Beim Heimspiel am Sonntag (15.15 Uhr) im Derby gegen den SV Battweiler ist SG Knopp/Wiesbach klarer Favorit. Der Gegner der Mannschaft von Trainer Sanel Nuhic, der SV Battweiler, mit Spielertrainer Maximilian Buchholz kämpft hingegen als Tabellenvierter (13 Punkte) noch um die Qualifikation für die Aufstiegsrunde, konnte zuletzt zwar nicht mehr konstant punkten, vor am vergangenen Samstag vor der guten Kulisse von 260 Zuschauern aber ebenfalls einen Heimerfolg gegen den FK Clausen ein. Im Hinspiel siegte die SG Knopp/Wiesbach klar mit 4:1 gegen Battweiler.