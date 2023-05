Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Sechs Wochen nach dem verpassten Aufstieg in die Landesliga startete die SG Knopp/Wiesbach erneut in der Bezirksliga einen Anlauf, um in die Landesliga aufzurücken. Eine Woche länger hatte die SG Eppenbrunn Zeit, um ihren Abstieg aus der Landesliga zu verkraften. In einem spannenden Auftaktspiel teilen sich beim 3:3 (2:0) beide die Punkte.

Nur noch fünf Akteure standen in der Startelf der Gastgeber, die bereits in der vorherigen Saison das Trikot der SG Knopp/Wiesbach trugen. Die runderneuerte Elf von Trainer Sanel Nuhic trat über