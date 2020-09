Frank Schmid als Vorsitzender des Sportkreises Zweibrücken, Marold Wosnitza (Stellvertreter) und Hubert Wolf (Sportkreis-Jugendleiter) sind wiedergewählt worden. Coronabedingt wurden die Sportkreistagungen online per Videoversammlung in der Geschäftsstelle des Sportbundes Pfalz in Kaiserslautern durchgeführt. Kein Ruhmesblatt war, dass bei der Tagung des Sportkreises Zweibrücken am Mittwoch nur vier von 55 Vereinen eingeloggt waren. Der Sportkreisvorsitzende Frank Schmid (seit 2012) wurde einstimmig für weitere vier Jahre wiedergewählt, ebenso sein Stellvertreter, Oberbürgermeister Marold Wosnitza. Das Zweibrücker Sportkreismitarbeiter-Trio komplettiert Hubert Wolf als Sportkreisjugendleiter (einstimmig, bei einer Enthaltung). Der Vorsitzende Schmid berichtete unter anderem, dass die städtischen Vereine vom Sportbund von 2016 bis 2019 mit 91 000 Euro für Baumaßnahmen an ihren Sportstätten gefördert wurden.