Am sechsten Spieltag der Saison nimmt die SG Rieschweiler einen neuen Anlauf, um endlich die ersten Saisonpunkte in der Verbandsliga Südwest einzufahren. Keine leichte Aufgabe, denn die SGR muss am Samstag (17 Uhr) beim Aufstiegsaspiranten SV Morlautern antreten.

In seiner dritten Saison als Trainer des SV Morlautern hat deren Coach Daniel Graf den Aufstieg in die fünfthöchste Klasse, die Oberliga, fest im Blick. Doch nach fünf Spieltagen hinkt der SVM derzeit seinem Saisonziel etwas hinterher, liegt nach drei Siegen (neun Punkte) nur auf Platz drei der Tabelle. Gegen den SV Steinwenden (0:4) und den VfR Baumholder (1:2) setzte es zwei nicht eingeplante Niederlagen. Beim Blick auf den Morlauterer Kader fällt die gute Offensive auf, zu der mit Ex-FCK-Stürmer Ricky Pinheiro (bisher fünf Treffer), Leopold Mühlen (4) und Alex Tuttobene (3) treffsichere Spieler gehören. Aber auch der Rest des Teams von Trainer Graf, in dem mit Quincy Henderson und Tobias Leonhard auch zwei ehemalige Rieschweiler Spieler zu finden sind, kann sich sehen lassen.

Co-Trainer Steffen Sprau muss noch passen

Rieschweilers Abwehr ist also gewarnt, muss auf den gefährlichen Sturm gut aufpassen und darf sich die Fehler der ersten Halbzeit der Partie gegen Idar-Oberstein nicht wieder erlauben. „Wir müssen an die gute zweite Halbzeit dieses Spiels anknüpfen, als unsere neuformierte Fünferkette gut funktioniert hat und wir kaum Torchancen des Gegners zugelassen haben“, sagt SGR-Coach Patrick Hildebrandt. In dieser Kette wird am Samstag auch er selbst, nach überstandener Rückenverletzung, wieder auflaufen. Dagegen fehlen Marcel Bayer (Oberschenkelverletzung) und Pascal Frank aus familiären Gründen. Auch Co-Trainer Steffen Sprau muss sich noch etwas gedulden: Seine Zerrung in der Wade braucht noch Zeit zum Ausheilen.

Ansonsten hat Hildebrandt für das Spiel beim Kaiserslauterer Stadtteil-Klub alle Mann an Bord. „Wir müssen von Beginn an gut in der Defensive stehen, den quirligen Stürmern aus Morlautern kaum Raum zum Entfalten geben“, hofft Hildebrandt auf eine kompakte Abwehr. Aus der soll aber auch, so wie in der zweiten Halbzeit gegen Idar-Oberstein, mutig nach vorne gespielt werden. „Vielleicht gelingt es uns dann, etwas Zählbares mit nach Hause zu nehmen.“