Beim Bau der neuen Spundwand im Schwarzbach wurden Fehler gemacht, die aufs Konto des Planers und der Baufirma gehen. Zu diesem Ergebnis kommt das Gutachten, das die Stadt in Auftrag gegeben hat.

Laut Matthias Vogler, Sachverständiger des Ingenieurbüros Katzenbach aus Darmstadt, haben drei Ursachen zu den Schäden an Gebäuden in der Zweibrücker Schillerstraße geführt. Zum einen die Vibrationen beim Einrammen der neuen Spundwand. Hierfür hätten die Gebäude zu nah am Schwarzbach gestanden, der Mindestabstand zu den Arbeiten sei unterschritten worden. So seien Risse von bis zu 13 Zentimeter entstanden. Aber auch die anschließenden Arbeiten zur Sicherung der Metallwand hätten zu weiteren Schäden geführt: die Bohrungen, um Anker zu setzen und damit die Wand zu stabilisieren, und die Rinne, die ausgehoben wurde, um eine Behelfsspundwand in den Bach zu setzen. Hier sei gearbeitet worden, ohne zu wissen, wie tief die Wand in die Erde ragt.

Zur Schuldfrage wollte sich der Sachverständige nicht äußern, aber er machte deutlich, dass er Versäumnisse beim Planer und der Baufirma sieht: „Ich bin Sachverständiger und nicht der Jurist, deshalb sage ich: Hier wurde gegen Normen verstoßen.“ Rechtsanwalt Thomas Besenbruch, der im Auftrag der Stadt handelt, nennt es „typische Baufehler und typische Planungsfehler – relativ dicke aus meiner Sicht“. Er will nun die Firma auffordern, die Fehler auszubessern. Von deren Reaktion hängt ab, wie es weitergeht und ob ein längerer Rechtsstreit droht. Einen Zeitplan nannte der Rechtsanwalt nicht.

Durch die Schäden an den Gebäuden, Mehrarbeiten, Baustopps und die zeitweise Unterbringung von Bewohnern in anderen Wohnungen und Hotelzimmern war ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Wie hoch er bisher ist, konnte Oberbürgermeister Marold Wosnitza am Mittwochabend nach der Sitzung des Stadtrats nicht sagen.