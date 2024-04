Einbrecher haben aus einem Haus in der Alten Landstraße in Waldhambach am Samstag zwischen 17.40 und 22.15 Uhr Schmuck gestohlen. Wie die Polizei mitteilt, hebelten die Täter ein Fenster auf. Zeugen werden gebeten sich unter Telefon 06343 93340 oder per E-Mail an pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu melden.