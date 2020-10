Der Abend mit dem saarländischen Kabarettisten Detlev Schönauer (66) am Samstag, 7. November, 19.30 Uhr, in der Zweibrücker Festhalle ist ausverkauft. Deshalb gibt es eine Zusatzvorstellung am selben Tag um 15 Uhr. Es werden die letzten Auftritt Schönauers in Zweibrücken sein, denn er geht im März 2021 in Ruhestand. Auf seiner Abschiedstour zeigt er seine besten Nummern aus 40 Jahren Kabarett. Es gibt Karten zu 15 und 18 Euro, ermäßigt zwölf und 15 Euro beim Kulturamt Zweibrücken, Maxstraße 1, E-Mail: tourist@zweibruecken.de und unter ticket-regional.de.