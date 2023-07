Der Sportausschuss des Fußballkreises Pirmasens/Zweibrücken hat die drei unteren Klassen für die Saison 2023/24 neu eingeteilt. Wer spielt künftig wo?

Die A- und die beiden B-Klassen starten am 13. August, die beiden C-Klassen am 27. August in die neue Spielzeit. In der A-Klasse Pirmasens/Zweibrücken spielen 16 Mannschaften. Dazu gehören: FC Rodalben, Clausen, Petersberg, Busenberg, Hauenstein, Stambach, Rieschweiler II, Hochstellerhof, Hilst, Lemberg, Martinshöhe, Obersimten, SVN Zweibrücken, Maßweiler und die beiden Aufsteiger Erfweiler und Althornbach.

In der B-Klasse West kicken ebenfalls 16 Teams: Höheischweiler, SG Petersberg/Fehrbach, SG Weselberg/Linden, Thaleischweiler-Fröschen, Harsberg-Schauerberg, Höheinöd, Ixheim, Gersbach, Großsteinhausen, Hermersberg, Bottenbach, TSC Zweibrücken, SG Rimschweiler/VB Zweibrücken und die drei Aufsteiger Battweiler II, Pirmasenser Sportverein und Höhfröschen.

13 Teams gehen in der C-Klasse West künftig auf Torejagd. Dabei ist neben der neuen Spielgemeinschaft SG Maßweiler/Höhmühlbach auch die neue SG Contwig/Stambach (Trainer Gerhard Blum). Die jeweils ersten Mannschaften bleiben eigenständig und werden in der Bezirksliga (Contwig) und in der A-Klasse (Stambach) antreten. In der C-Klasse West spielen außerdem noch: Absteiger Kleinsteinhausen, SG Knopp/Wiesbach, Thaleischweiler II, Ixheim II, Hornbach, Martinshöhe II, Großsteinhausen II, SVN Zweibrücken II, Mittelbach, Wattweiler und die SG Wallhalben-Mittelbrunn.

Weitere Klassen

B-Klasse Ost (16 Mannschaften): Fischbach (Absteiger), SG Heltersberg/Geiselberg (Absteiger), Merzalben, Ruppertsweiler, Münchweiler, SG Waldfischbach-Burgalben II, Bruchweiler, Bundenthal, Ruhbank, Erlenbrunn, SG Hinterweidenthal/Dahn, Trulben, Leimen, TuS/DJK Pirmasens, SG Lemberg/Winzeln II, Rot-Weiß Pirmasens (Aufsteiger)