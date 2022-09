Der 18-jährige Nathan Masset vom Squash-Bundesligisten Squash Factory Saar-Pfalz (dem früheren SC Güdingen), der seine Bundesliga-Heimspiele seit Jahren in Niederauerbach austrägt, ist neuer Saarlandmeister der Aktiven. Das Finale im Tenniscenter Güdingen gewann er am Samstag gegen Jörg Schoor mit 3:0-Sätzen. Komplettiert wurde der Erfolg der „Squash-Fabrik“ durch den dritten Platz des 22-jährigen Rudolf Fries. Beide Spieler gehörten bereits seit Jahren zum Nachwuchskader des Bundesligisten an und sind inzwischen fester Bestandteil des aktuellen Bundesliga-Teams für die Spielzeit 2022/23.